Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü

Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Sosyal Uyum Yardımının geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü

Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Sosyal Uyum Yardımının geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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