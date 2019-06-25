Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü
Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Sosyal Uyum Yardımının geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Sosyal Uyum Yardımının geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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