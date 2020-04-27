Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 100 milyon dolar Covid-19 kredisi Dünya Bankası’nın onayladığı kredi, Türkiye’nin salgına karşı aldığı önlemleri desteklemek için hazırlandı. Onaylanan 'Acil Covid-19 Sağlık Projesi', Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel 'Hızlandırılmış Fonu’nun küçük bir parçasını oluşturuyor.

Dünya Bankası, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye 100 milyon dolarlık bir krediyi onayladığını açıkladı. Dünya Bankası'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre kredi, Türkiye'nin salgına karşı aldığı önlemleri desteklemek için hazırlandı. Onaylanan 'Acil Covid-19 Sağlık Projesi', Dünya Bankası'nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel 'Hızlandırılmış Fonu'nun küçük bir parçasını oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com