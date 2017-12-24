Dünya Bankası'ndan Türkiye Açıklaması: Yapısal Reformlar Hızlandırılmalı

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt, "Türkiye geçen yılki zorlu iç ve dış koşullardan sonra, 2017'de çok güçlü bir ekonomik toparlanma süreci yaşadı. Yapısal reformların hızlandırılması yatırımcı güvenini tazelemek ve büyümeyi desteklemek için kilit rol oynayacaktır" dedi.