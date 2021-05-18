Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a "demir yolu projesi" desteği

Dünya Bankası, "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolu inşaatı projesinin hayata geçirilmesine destek sağlayacak.

Dünya Bankası, "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolu inşaatı projesinin hayata geçirilmesine destek sağlayacak.

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, ülkede temaslarını sürdüren Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği konularını ele aldı.

Bölgesel entegrasyon ve Afganistan'ın yeniden kalkınmasına yönelik görüşmede değerlendirmede bulunan Bjerde, bankanın "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolu inşaatı projesinin hayata geçirilmesi için mali destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Bjerde, diğer uluslararası finans kuruluşlarının da bu projede yer alması için gayret gösterecek olan bankanın ayrıca projeyle ilgili saha çalışmalarını finanse etmek ve projenin ön fizibilite çalışmalarının geliştirilmesi için teknik yardım sağlamak istediğini kaydetti.

Şubat ayında Taşkent'te, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardar Umrzakov, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ve Pakistan Başbakanı'nın ticaret, sanayi ve yatırımlardan sorumlu danışmanı Abdul Rezzak Davud'un katılımıyla gerçekleştirilen Özbekistan-Afganistan-Pakistan Üçlü Çalışma Grubu'nun ilk toplantısında, "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolunun inşasını öngören yol haritası kabul edilmişti.

Özbekistan, Afganistan ve Pakistan'ın ilkbaharda demir yoluyla ilgili saha çalışmalarına başlaması, ardından demir yolu inşaatı için projenin ve finansman mekanizmalarının ön fizibilite çalışmalarını yapması kararlaştırılmıştı.

Özbek yetkililer, Orta Asya ülkelerinin limanlara en kısa erişiminin Afganistan ve Pakistan üzerinden olacağına dikkati çekerek, demir yolunun faaliyete geçmesiyle Avrupa ve Güney Asya ülkelerinin Orta Asya üzerinden transit taşımacılığında zaman kaybı ve maliyetinin önemli ölçüde azalacağının altını çizmişlerdi.

Aralık 2018'de Taşkent'te, söz konusu demir yolu inşaatı için taraflar arasında ortak çalışma grubu ve mali konsorsiyum oluşturulmasına ilişkin protokol imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov