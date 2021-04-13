Dünya Bankası'ndan Liberya'ya 74,2 milyon dolarlık kredi
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Dünya Bankası'ndan Liberya'ya 74,2 milyon dolarlık kredi

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Dünya Bankası'ndan Liberya'ya 74,2 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, elektrik sorununun azaltılması ve ekonomik reformları desteklemek için Liberya'ya 74,2 milyon dolarlık kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, elektrik sorununun azaltılması ve ekonomik reformları desteklemek için Liberya'ya 74,2 milyon dolarlık kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, söz konusu krediyle ülkedeki elektrik sıkıntısının azaltılması ve iş imkanlarının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Liberya Finans ve Kalkınma Planlama Bakanı Samuel D. Tweah Jr, yaptığı açıklamada, kredinin 64,2 milyon dolarlık bölümünün elektrik sıkıntısını azaltmak, kalan 10 milyon dolarının da istihdam sektörünün iyileştirilmesi için kullanılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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