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Dünya Bankası'ndan küçük ve orta ölçekli Türk ihracatçılarına finansman desteği

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Uzun Vadeli İhracat Finansmanı Garantisi Projesi için Türk Eximbank'a sağlanacak 250 milyon avro tutarında kısmi kredi garantisini onayladı.

Dünya Bankası'ndan küçük ve orta ölçekli Türk ihracatçılarına finansman desteği
14.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:05

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Uzun Vadeli İhracat Finansmanı Garantisi Projesi için Türk Eximbank'a sağlanacak 250 milyon avro tutarında kısmi kredi garantisini onayladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, projenin, 250'den az çalışana sahip ihracat odaklı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ile 250-1500 çalışanı olan orta-büyük ölçekli işletmelerin uzun vadeli finansmana erişimini artırmayı amaçladığı bildirildi.

Garantili kredi tutarlarının en az yüzde 70'inin ihracat odaklı KOBİ'lere sağlanacak alt krediler için kullanılacağı belirtilen açıklamada, garantili kredi tutarlarının en az yüzde 10'unun kadınları kapsayıcı şirketlere kullandırılacak kredilere ayrılacağı kaydedildi.

İhracatçı şirketlerin Kovid-19 sonrası döneme geçişlerine yardım

Açıklamada, kısmi kredi garantisinin Türk Eximbank'ın ticari kreditörler için 500 milyon avroya kadar uzun vadeli finansman sağlamasına, ticari kreditörlerin de ihracatçı özel sektör işletmelerine işletme sermayesi ve yatırım alt kredileri sağlamalarına olanak tanıyacağı ifade edildi.

Söz konusu kredi garantisinin Eximbank'ın halihazırda garantisiz olarak sağlanan kredilere göre daha uzun vade ve daha düşük toplam maliyet elde etmesine yardımcı olacağı aktarılan açıklamada, garanti desteğiyle sağlanan piyasa finansmanının aynı zamanda Eximbank'ın uygun KOBİ ve orta-büyük ölçekli ihracatçılara alt krediler sağlamasına imkan tanıyacağı bildirildi.

Dünya Bankası'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Uzun vadede sürdürülebilir ve hızlı ihracat artışı sağlayabilmek için ihracatçıların daha cazip fiyatlarla yüksek kaliteli mallar üreterek, hızlı büyüyen piyasa segmentleri için ürün yelpazelerini genişleterek ve daha sermaye yoğun, teknolojik açıdan sofistike mal üretimlerini artırarak daha rekabetçi hale gelmeleri gerekecektir ve tüm bunlar yeni yatırımlar yapmalarını gerektirmektedir. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri sebebiyle uygun ihracatçı şirketlerin Kovid-19 sonrası döneme geçişlerine yardım etmek gerekmektedir."

"Türkiye'nin küresel değer zincirlerine katılımının sürmesine yardımcı olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame, kısa vadede şirketleri Kovid-19 krizinden etkilenen Türkiye'nin ihracat kapasitesinin korunmasının ve ihracatçı şirketlerin ayakta kalarak gelecekteki toparlanmaya katkıda bulunmalarının gerekeceğini ifade etti.

Kouame, "Bu proje, içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde uygun ihracat şirketlerinin finansmana kesintisiz bir şekilde ve daha fazla erişebilmelerine katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin küresel değer zincirlerine katılımının sürmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Görev Ekibi Lideri Alper Oğuz ise KOBİ'lerin teknoloji yükseltme ve verimlilik artırma çabalarının finansmanının, Türkiye'nin "iddialı" ihracat artışı hedeflerine ulaşabilmesi için çok büyük önem taşıdığını aktardı.

Eximbank'ın uzun vadeli finansman elde etme kapasitesini güçlendirecek

Türkiye Uzun Vadeli İhracat Finansmanı Garantisi Projesi kapsamında, Eximbank'tan kredi alan ihracat odaklı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile orta-büyük işletmeler, projenin ana doğrudan faydalanıcıları olacak.

Söz konusu projenin, Eximbank'ın uluslararası piyasalarda uzun vadeli finansman elde etme, bu finansmanı KOBİ'ler ve kadınlar için kapsayıcı şirketler dahil olmak üzere ihracatçı işletmelere sağlanacak uzun vadeli kredilere yönlendirme kapasitesini güçlendirecek.

Büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen üç stratejik amaç üzerinde odaklanan ve 2018-2021 dönemini kapsayan Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile uyumlu proje, yetersiz hizmet alan piyasalar için finansmana erişimi ve seçili sektörlerde rekabet gücüyle istihdamı artırarak CPF hedeflerine katkıda bulunacak.

Proje aynı zamanda Dünya Bankası Grubu'nun Kovid-19 salgınının ekonomiler, şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik ülkelerin desteklenmesi yaklaşımıyla da uyumlu olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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