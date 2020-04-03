Dünya Bankası'ndan 25 ülkeye 1,9 milyar dolarlık acil fon
Dünya Bankası, koronavirüsle küresel mücadele kapsamında 25 ülkeye 1,9 milyar dolar acil fon sağlanmasını onayladığını açıkladı.
03.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:06
Dünya Bankası, koronavirüsle küresel mücadele kapsamında 25 ülkeye 1,9 milyar dolar acil fon sağlanmasını onayladığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com