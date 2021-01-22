Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü, Lübnan'daki ekonomik gidişattan endişe duyduğunu bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü, Lübnan'daki ekonomik gidişattan endişe duyduğunu bildirdi

22.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:04
Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü, Lübnan'daki ekonomik gidişattan endişe duyduğunu bildirdi

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, Lübnan'daki ekonomik durumun her gün daha da kötüye gitmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha, Lübnan'daki ekonomik durumun her gün daha da kötüye gitmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Beyrut'taki gazetecilerle internet üzerinden yaptığı toplantıda konuşan Jha, Dünya Bankası'nın da Lübnan'daki gidişattan endişe duyduğunu, durumun gün geçtikçe kötüleştiğini söyledi.

Dünya Bankası'nın geçen yıl aralık ayında Lübnan hakkındaki raporlarına herhangi bir yanıt alamadıklarını ifade eden Jha, raporlara yanıt verilmesinin tek çözüm yolu olduğunu ve bu konuyu Lübnanlı siyasi liderlerle ele almakta kararlı olduklarını aktardı.

Jha, Lübnan halkının büyük bir kısmının yoksulluk sınırının altına düştüğüne işaret ederek, "İşlerin kötüye gittiğini ve insanların geçim kaynaklarını kaybettiğini görüyoruz. Beyrut patlamasından sonra bu durum daha da kötüleşti." dedi.

Jha, ayrıca, Lübnan Merkez Bankası ve Lübnan hükümetini, Beyrut'taki bombalı saldırıdan etkilenenlere Dünya Bankası'nın yardımını dolar değil, Lübnan para birimi ile kabul etmesini sert şekilde eleştirdi.

"Yardımları insanlara ABD doları olarak ulaştırmayı umuyorduk, ancak ne yazık ki Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığından red cevabı aldık." diyen Jha, yardımın bir doların 6 bin 200 Lübnan lirası üzerinden hesaplanarak ulaştırıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Arda Turan Josef De Souza Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü, Lübnan'daki ekonomik gidişattan endişe duyduğunu bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 22:09:33. #1.16#
title