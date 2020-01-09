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Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 yılı için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e, 2020 için yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e, 2021 için ise yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya çekti.

09.01.2020 08:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:26
Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü

, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 yılı için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e, 2020 için yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e, 2021 için ise yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya çekti. 'nin büyüme tahminleri ise değiştirilmedi.

Kaynak: Dunya.com

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