Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü, Türkiye beklentileri revize edildi
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Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü, Türkiye beklentileri revize edildi

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin 2020 yılının sonunda yüzde 2,5, 2021'in sonunda ise yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

09.01.2020 07:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 07:51
Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü, Türkiye beklentileri revize edildi

, küresel ekonomik büyümenin 2020 yılının sonunda yüzde 2,5, 2021'in sonunda ise yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.


"Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda küresel ekonomik büyüme beklentisinin 2019 yılı için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e, 2020 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e, 2021 için ise yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya çekildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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