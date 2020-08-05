Dünya Bankası, Kovid-19'un Orta Asya'nın eğitim sistemine etkisiyle ilgili tahminlerini açıkladı
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Dünya Bankası, Kovid-19'un Orta Asya'nın eğitim sistemine etkisiyle ilgili tahminlerini açıkladı

NUR Dünya Bankasının Orta Asya uzmanı Aisha Wouda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın eğitim ve öğretimine yıkıcı etkisinin gelecek 10 yıl boyunca hissedileceğini söyledi.

Dünya Bankası, Kovid-19'un Orta Asya'nın eğitim sistemine etkisiyle ilgili tahminlerini açıkladı
05.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:17

NUR Dünya Bankasının Orta Asya uzmanı Aisha Wouda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın eğitim ve öğretimine yıkıcı etkisinin gelecek 10 yıl boyunca hissedileceğini söyledi.

Wouda, düzenlediği basın toplantısında, salgının bölgenin eğitim ve öğretim sistemini yıkıcı bir şekilde vurduğunu belirterek, "Bunun sonuçları Orta Asya'da 44 milyar dolar büyüklüğünde ekonomik kaybın yanı sıra gelecek 10 yıl boyunca hissedilecek ve bu en kötümser senaryo değil." dedi.

Bölge ülkelerinin eğitime hızlı erişimin sağlanmasıyla ilgili acil önlemler aldığına işaret eden Wouda, "Ancak şimdi Orta Asya ülkeleri, kaliteli, sürdürebilir ve adil yeni eğitim sistemine temel atacak şekilde hareket etmeli." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası Orta Asya Bölge Direktörü Liliya Burunçuk da hem Orta Asya'da hem de dünyada eğitim ve insani sermayenin gelişmesine önem verdiklerini vurguladı.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da 3 eğitim projesinin Kovid-19 koşullarında çalışacak şekilde uyarlandığını aktaran Burunçuk, söz konusu projeler aracılığıyla acil ve uzaktan eğitime desteğin mobilize edildiğini, örneğin Kazakistan'da uzaktan eğitimin izlendiğini ve kırsal kesimlerdeki öğretmenler için dijital ekipman sağlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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