Dünya Bankası: "Kovid-19 salgını insan sermayesi kazanımlarını tehdit ediyor"
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Dünya Bankası: "Kovid-19 salgını insan sermayesi kazanımlarını tehdit ediyor"

Dünya Bankası'nın yeni analizi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle en yoksul ülkelerde olmak üzere son 10 yıllık dönemde sağlık ve eğitim alanlarında zorluklarla elde edilen kazanımları tehdit ettiğini ortaya koydu.

Dünya Bankası:
17.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:56

Dünya Bankası'nın yeni analizi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle en yoksul ülkelerde olmak üzere son 10 yıllık dönemde sağlık ve eğitim alanlarında zorluklarla elde edilen kazanımları tehdit ettiğini ortaya koydu.

Bankadan yapılan açıklamada, insan sermayesine yönelik yatırımların ülkelerin ekonomik büyümelerini arttırmak için kilit önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Dünya Bankası'nın 2020 İnsan Sermayesi Endeksi'nin salgın öncesinde birçok ülkenin insan sermayesi oluşturmada istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini gösterdiğine işaret edilerek, düşük gelirli ülkelerin bu alanda en fazla atılımı yapan ülkeler olduğu aktarıldı.

Dünya Bankası'nın açıklamasında, bankanın yeni analizinin Kovid-19 salgınının özellikle en yoksul ülkelerde olmak üzere son 10 yıllık dönemde sağlık ve eğitim alanlarında zorluklarla elde edilen kazanımları tehdit ettiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Birçok ülkede zorluklarla elde edilen insan sermayesi kazanımlarının risk altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, daha önce elde edilmiş insan sermayesi kazanımlarını korumak ve yaygınlaştırmak için ülkelerin marjinalleştirilmiş topluluklarda sağlık hizmetlerinin kapsama oranlarını ve kalitesini arttırmaları, okullaşmayı arttırmakla birlikte öğrenme sonuçlarını iyileştirmeleri ve kırılgan durumdaki aileleri Kovid-19 krizinin ölçeğine göre uyarlanmış sosyal koruma önlemleriyle desteklemeleri gerektiği vurgulandı.

"Özellikle kadınlar ve en dezavantajlı aileler üzerinde derin ekonomik etkilere yol açtı"

Salgın nedeniyle 1 milyardan fazla çocuğun okula gidemediğine dikkat çekilen açıklamada, ortalama yarım yıllık bir eğitim kaybının yaşanmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Bu durumun önemli düzeyde parasal kayıp anlamına da geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Veriler aynı zamanda kadınlar ve çocuklar için temel sağlık hizmetlerinde önemli aksaklıklar yaşandığını ve pek çok çocuğun önemli aşılardan mahrum kaldığını göstermektedir. Pandemi özellikle kadınlar ve en dezavantajlı aileler üzerinde derin ekonomik etkilere yol açmıştır ve bu grupların birçoğunu gıda güvencesizliği ve yoksulluğa karşı kırılgan bir durumda bırakmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass ise Kovid-19 salgınının güçlü sağlık sistemlerinin, dayanıklı ve esnek eğitim sistemleri ile ihtiyacı olanlara yardım sağlayan sosyal koruma programlarının önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Malpass, "Pandemi ortamında, insanları korumak ve onlara yatırım yapmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir çünkü bu sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanma performanslarının ve gelecekteki büyümenin temelini oluşturabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Dilara Zengin
Dilara Zengin
AA Editörü
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