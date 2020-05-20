Dünya Bankası: Koronavirüs salgını 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebilir
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BBC

Dünya Bankası: Koronavirüs salgını 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebilir

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs salgının ekonomik etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Malpass, 60 milyon insanın 'aşırı yoksullukla' karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Dünya Bankası önemli ölçüde kaynak sağlıyor ama bu yeterli olmayacak" dedi.

20.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:07

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs salgınının küresel ekonomiye büyük etkide bulanacağını söyledi. Malpass, virüs sebebiyle 60 milyona yakın insanın aşırı yoksulluğa doğru gittiğini belirterek, "Bu durum, yoksulluğu azaltma programlarında üç yıldır elde ettiğimiz tüm kazanımların yitirilmesi demek." dedi.

60 MİLYON İNSAN AŞIRI YOKSULLUĞA GİDİYOR

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, hükümetler salgınla mücadele ederken küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 5 azalmasını beklediğini belirtti. Bu durum, şimdiden milyonlarca kişinin işlerinden olmasına, işletmelerin batmasına ve daha yoksul ülkelerin asıl büyük darbeyi almasına yol açtı. Malpass "Milyonların geçim kaynağı yok oldu ve dünya genelindeki sağlık sistemleri baskı altında. Tahminimiz, 60 milyon kişinin aşırı yoksulluğa itileceği yönünde. Bu durum, yoksulluğu azaltma programlarında üç yıldır elde ettiğimiz tüm kazanımların yitirilmesi demek" diye konuştu.

Dünya Bankası: Koronavirüs salgını 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebilir

"DÜNYA BANKASININ KAYNAKLARI YETERLİ OLMAYACAK"

Dünya Bankası "aşırı yoksulluğu" kişi başına günlük 1,90 ABD Doları'ndan az (12.90 TL) bir parayla yaşamak olarak tanımlıyor. Dünya Bankası, yoksul ülkelere krizle başa çıkabilmeleri için 160 milyar dolar hibe ve düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Malpass, dünya nüfusunun yüzde 70'ine ev sahipliği yapan 100 ülkeye acil yardım yapıldığını belirtti. Ancak Malpass "Dünya Bankası önemli ölçüde kaynak sağlıyor ama bu yeterli olmayacak" dedi.

"TİCARİ BANKALAR BORÇLARI ÖDEMELİ"

Malpass ayrıca ticari bankaların, yoksul ülkelerin borçlarını erteleme konusunda ayak sürümesinden hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve "Bunun yavaş izlemesinden üzgünüm. Ticari bankalar genel anlamda, en yoksul ülkelerden bile ödeme alıyorlar ve bu alanda daha hızlı hareket edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yoksul ülkelerin G20 ülkelerine olan borç ödemelerinin bu yıl sonuna kadar ertelenmesi için bir program üzerinde çalışıyordu. Bu arada, JP Morgan Bankası'nın Genel Müdürü Jamie Dimon koronavirüs salgınının daha adil bir toplum yaratmak için bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Bankası: Koronavirüs salgını 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebilir
BBC

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