Dünya Bankası, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yapacağı 100 milyon dolarlık yardımı askıya aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünya Bankası, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yapacağı 100 milyon dolarlık yardımı askıya aldı

02.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:06
Dünya Bankası, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yapacağı 100 milyon dolarlık yardımı askıya aldı

Dünya Bankası, dolandırıcılık ve zimmeti para geçirme iddiaları sonrasında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) tahsis edilen 100 milyon dolarlık eğitim yardımının askıya alındığını bildirdi.

Dünya Bankası, dolandırıcılık ve zimmeti para geçirme iddiaları sonrasında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) tahsis edilen 100 milyon dolarlık eğitim yardımının askıya alındığını bildirdi.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, eğitimde eşitlik ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi projesi (PERSE) yetkililerinin dolandırıcılıkla suçlanmasının ardından, KDC'ye bu ay ödenmesi gereken 100 milyon dolarlık eğitim desteğinin ertelendiğini duyurdu.

KDC Genel Maliye Müfettişliği (IGF), PERSE projesinin üst düzey yetkililerinin hayali okullarda hayali öğretmenler adına kesilen sahte faturalalarla yaklaşık 31 milyon doları zimmetine geçirdiğini iddia etmişti.

Dünya Bankası Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) 17 Haziran 2020'de KDC için 800 milyon doları PERSE projesi ve 200 milyon doları sağlık projelerinde kullanılmak üzere toplam 1 milyar dolarlık fonu onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Milli Darbe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya Bankası, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yapacağı 100 milyon dolarlık yardımı askıya aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 18:25:05. #1.15#
title