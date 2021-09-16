Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımını durdurdu - Haberler Ekonomi
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Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımını durdurdu

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımını durdurdu

Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun, veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda üst düzey banka yetkililerinin Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının belirlenmesi üzerine yayımlanmasına devam edilmeyeceğini bildirdi.

Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun, veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda üst düzey banka yetkililerinin Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının belirlenmesi üzerine yayımlanmasına devam edilmeyeceğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun araştırmalarına duyulan güvenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun 2018 ve 2020 yıllarına ilişkin sayılarında veri düzensizliklerinin rapor edilmesinin ardından Dünya Bankası Yönetiminin raporun yayımını askıya aldığı anımsatılan açıklamada, rapor ve metodolojisine yönelik bir dizi inceleme ve denetimin başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, iç raporların eski kurul yetkilileri ile eski ve yeni banka personellerinin tutumları da dahil etik konuları gündeme getirdiğine işaret edildi.

Geçmiş incelemeler, denetimler ve bugün açıklanan soruşturma raporu da dahil olmak üzere mevcut tüm bilgilerin incelenmesi sonrasında Dünya Bankası Grubu yönetiminin İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımına son verme kararı aldığı kaydedilen açıklamada, Bankanın ileride iş ve yatırım ortamını değerlendirmek için yeni bir yaklaşım üzerinde çalışılacağı belirtildi.

Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun 2018 ve 2020 yıllarına ilişkin sayılarında veri düzensizliklerine yönelik Wilmer Hale hukuk şirketi tarafından yürütülen soruşturmanın bulgularını da paylaştı.

Söz konusu bulgularda, o dönemde Dünya Bankası'nda İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile dönemin Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim de dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin bankanın büyük bir sermaye artışı için Çin'den destek aradığı bir zamanda Çin'in sıralamasını iyileştirmeleri için ekonomistlere baskı yaptığı aktarıldı.

IMF Başkanı Georgieva ise soruşturma bulgularına itiraz ederek, veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu yayımlanan raporda, kendisinin 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'ndaki rolüne ilişkin yer alan bulgulara katılmadığını ifade etti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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