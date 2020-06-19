Dünya Bankası, Etiyopya'ya 250 milyon dolar kredi vermesinin ardından Nil hatırlatmasında bulundu Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Etiyopya'ya verilen 250 milyon dolarlık kredi ve hibe paketi sonrası Nil'deki su paylaşımında, diyaloğa gösterdiği önemi belirtti.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Etiyopya'ya verilen 250 milyon dolarlık kredi ve hibe paketi sonrası Nil'deki su paylaşımında, diyaloğa gösterdiği önemi belirtti.

Malpass, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le onaylanan son mali paket üzerine konuştuğunu söyledi.

Pahalıya mal olan ikili döviz kuru sistemini birleştirmenin mühim olduğuna değinen Malpass, "Etiyopya ve komşularının su paylaşımı üzerine yapıcı iş birliği ve diyaloğu sürdürmesi de önemli. Etiyopya'nın başarısı, Afrika'nın başarısının anahtarı." ifadesini kullandı.

Malpass'in Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı'na ilişkin görüşmelerin tıkandığı sırada yaptığı açıklama, son zamanlarda Etiyopya'ya komşularıyla anlaşması yönündeki uluslararası baskıların ardından geldi.

Etiyopya'ya dün 125 milyon dolar kredi ve 125 milyon dolar hibeyi onaylayan Dünya Bankası, şubatta ABD'de son anda masadan kalkılan görüşmelerde de gözlemci olarak bulunuyordu.

Müzakereler yeniden durdu

Öte yandan, Avrupa Birliği, Güney Afrika ve ABD'den gözlemcilerin katılımıyla yaklaşık bir hafta süren ve son olarak Mısır'ın durduğunu açıkladığı müzakerelerle ilgili üç ülkeden henüz ortak açıklama yapılmadı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, anlaşma olmasa da temmuz ayında barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA