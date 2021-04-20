Dünya Bankası emtia fiyatlarının büyüme beklentilerinin etkisiyle güçlü kalmasını bekliyor
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Dünya Bankası emtia fiyatlarının büyüme beklentilerinin etkisiyle güçlü kalmasını bekliyor

Dünya Bankası emtia fiyatlarının büyüme beklentilerinin etkisiyle güçlü kalmasını bekliyor
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Dünya Bankası, emtia fiyatlarında 2021 başlarında küresel ekonomik toparlanma ile desteklenen yükselişin istikrar kazanacağını bildirdi.

Dünya Bankası, emtia fiyatlarında 2021 başlarında küresel ekonomik toparlanma ile desteklenen yükselişin istikrar kazanacağını bildirdi.

Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Nisan 2021 sayısını, "Metal fiyat şoklarının nedenleri ve sonuçları" başlığıyla yayımlandı.

Raporda, emtia fiyatlarının 2021'in ilk çeyreğinde toparlanmaya devam ettiği belirtilerek, fiyatların küresel ekonomik toparlanma ve iyileşen büyüme beklentilerinin etkisiyle yıl boyunca mevcut seviyelere yakın kalmasının beklendiği kaydedildi.

Emtia fiyatlarının seyrinin toparlanma hızına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınmasına bağlı olduğu vurgulanan raporda, salgının kontrol altına alınmasında sağlanan ilerleme, gelişmiş ekonomilerdeki politika destekleri ve büyük emtia üreticilerinin üretim kararlarının görünümde büyük ölçüde etkili olduğu aktarıldı.

Petrol fiyatlarında artış beklentisi

Raporda, petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyat endeksinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 36,1 yükseleceği, tarım ürünleri, metaller ve mineraller gibi enerji dışı emtia fiyatlarından oluşan endeksin ise yüzde 19 artmasının beklendiği kaydedildi.

Enerji fiyatlarının bu yıl 2020'ye kıyasla üçte birinden daha yüksek olmasının beklendiğine işaret edilen raporda, enerji emtia fiyat endeksinin gelecek yıl yüzde 6,1 artacağı, enerji dışı emtia fiyat endeksinin ise yüzde 3,5 azalacağı tahminine yer verildi.

Raporda, ham petrolün varil fiyatının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 35,7 artarak ortalama 56 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülürken, ham petrolün varil fiyatının talebin kademeli olarak artmaya devam etmesiyle 2022'de ise yüzde 7,1 artışla ortalama 60 dolara ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Altın fiyatında düşüş tahmini

Metal ve mineral fiyat endeksinde de bu yıl geçen yıla göre yüzde 30,4 artması beklenen raporda, endeksin gelecek yıl ise yüzde 12,1 azalacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, değerli metallere ilişkin fiyat endeksinin ise yüzde bu yıl yüzde 0,1 artmasının, gelecek yıl yüzde 6,8 azalmasının beklendiği belirtildi.

Dünya Bankasının raporunda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 4 azalacağı, söz konusu azalışın 2022'de ise yüzde 5,9'u bulacağı tahmini yer aldı.

Tarımsal ürünlerin fiyat endeksinin ise bu yıl yüzde 13,5 artması beklenen raporda, gelecek yıl ise yüzde 1'lik artışın beklendiği aktarıldı.

Raporda, neredeyse tüm emtia fiyatlarının ekonomik faaliyetteki artış ve özellikle petrol, bakır ve bazı gıda ürünlerindeki arz faktörleri nedeniyle salgın öncesi seviyelerin üzerinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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