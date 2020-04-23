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Dünya Bankası: Emtia fiyatları bu yıl Kovid-19 etkisiyle düşecek

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 40,3, enerji dışı emtia fiyatlarında ise yüzde 5,1'lik azalma olacağını öngördü.

23.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:24
Dünya Bankası: Emtia fiyatları bu yıl Kovid-19 etkisiyle düşecek

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 40,3, enerji dışı emtia fiyatlarında ise yüzde 5,1'lik azalma olacağını öngördü.

Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısını "Kovid-19'un emtialar üzerindeki etkileri" başlığıyla yayımlandı.

Raporda, neredeyse emtia fiyatlarının tümünde son 3 ayda Kovid-19 salgını nedeniyle keskin düşüşler görüldüğü aktarıldı.

Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin petrol talebinde benzeri görülmemiş bir düşüşe neden olduğuna dikkat çekilen raporda, zayıf ekonomik büyümenin genel emtia talebini daha da azaltacağı ifade edildi.

Petrol fiyatında bu yıl yüzde 43'lük düşüş tahmini

Raporda, petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 40,3, tarım ürünleri gibi enerji dışı emtia fiyatlarının ise yüzde 5,1 azalmasının beklendiği kaydedildi.

Emtia fiyatlarında 2021'de toparlanma beklendiğine işaret edilen raporda, enerji emtia fiyatlarının gelecek yıl yüzde 18,9, enerji dışı emtia fiyatlarının da yüzde 2,5 artacağı tahmin edildi.

Raporda, ham petrolün varil fiyatının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 43 azalarak ortalama 35 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. Dünya Bankasının raporunda, ham petrolün varil fiyatının 2021'de ise yüzde 20 artışla ortalama 42 dolara ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Altın fiyatında yüzde 14,9'luk artış beklentisi

Metaller ve minerallerin fiyatlarında bu yıl geçen yıla göre yüzde 13,2'lik azalma beklenen raporda, değerli metallerin fiyatının ise yüzde 13,2 artacağı öngörüldü.

Raporda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 14,9 artacağı, 2021'de ise yüzde 0,6 azalacağı tahmin edildi.

Tarımsal ürünlerin fiyatlarının ise bu yıl genel olarak istikrarlı bir seyir izlemesinin beklendiği raporda, ancak gıda güvenliğine ilişkin endişelerin söz konusu olduğu aktarıldı.

Raporda, emtia piyasalarına ilişkin görünümün oldukça belirsiz olduğu vurgulanarak bu belirsizliğin salgının süresine, şiddetine ve salgına karşı alınan önlemlerin ne kadar kısa sürede kaldırılacağına bağlı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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