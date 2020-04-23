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Dünya Bankası: Emtia fiyatları bu yıl düşecek

Dünya Bankası, COVID-19 salgınının etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 40,3, enerji dışı emtia fiyatlarında ise yüzde 5,1'lik azalma olacağını öngördü.

23.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:34
Dünya Bankası: Emtia fiyatları bu yıl düşecek

Dünya Bankası, COVID-19 salgınının etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 40,3, enerji dışı emtia fiyatlarında ise yüzde 5,1'lik azalma olacağını öngördü.

Kaynak: Dunya.com

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