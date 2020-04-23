Dünya Bankası: Emtia fiyatları bu yıl düşecek
Dünya Bankası, COVID-19 salgınının etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 40,3, enerji dışı emtia fiyatlarında ise yüzde 5,1'lik azalma olacağını öngördü.
23.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:34
Dünya Bankası, COVID-19 salgınının etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 40,3, enerji dışı emtia fiyatlarında ise yüzde 5,1'lik azalma olacağını öngördü.
Kaynak: Dunya.com