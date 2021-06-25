Dünya Bankası, ekonomisi Kovid-19 salgınından etkilenen Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık kredi verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Bankası, ekonomisi Kovid-19 salgınından etkilenen Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık kredi verecek

Dünya Bankası, ekonomisi Kovid-19 salgınından etkilenen Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık kredi verecek
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna, Dünya Bankası ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ekonominin gelişimi için 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Ukrayna, Dünya Bankası ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ekonominin gelişimi için 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Ukrayna Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma Ukrayna Finans Bakanı Sergiy Marçenko ve Dünya Bankası Ukrayna Kıdemli Temsilcisi Klavdiya Maksimenko tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 350 milyon dolarlık kredi için Dünya Bankasına teşekkür etti.

Şmıgal, kredinin Kovid-19 salgını döneminde olumsuz etkilenen gruplar ve ekonominin güçlendirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

En acı tesadüf! Jet-ski kazasında ölen arkadaşlarıyla aynı odada kalıyorlardı
En acı tesadüf! Jet-ski kazasında ölen arkadaşlarıyla aynı odada kalıyorlardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mert Müldür Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Bankası, ekonomisi Kovid-19 salgınından etkilenen Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık kredi verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 14:55:41. #1.16#

title