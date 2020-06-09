Dünya Bankası: Dünya onyılların en derin durgunluğuyla karşı karşıya Dünya Bankası, küresel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) beklenen yüzde 5.2 düzeyindeki daralma ile, dünyanın son onyılların en derin durgunluğuyla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Dünya Bankası, küresel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) beklenen yüzde 5.2 düzeyindeki daralma ile, dünyanın son onyılların en derin durgunluğuyla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Dünya Bankası'nın, Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2020 raporunda, Covid-19 kaynaklı krizin yansımalarınının, küresel ekonomiyi büyük sıkıntıya sokacağına dikkat çekildi. Raporda, bu sıkıntıların büyük ölçüde, "düşük yatırım, kaybedilen işlerden dolayı insan sermayesinde ve eğitimde yaşanacak büyük erozyon, küresel ticaret ve arz zincirinde parçalı yapıya dönüşüm gibi gelişmeler kaynaklı olacağı vurgulandı.

Rapora göre, bu gelişmelere bağlı olarak enerji ve endüstriyel malzeme ihracatçıları sert darbe alacaklar.

Raporda, yüzde 7.2 düzeyinde GSYH daralmasıyla en büyük olumsuz etkinin Latin Amerika'da yaşanağı uyarısı da yapıldı.

Kaynak: DHA