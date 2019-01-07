Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'den Sürpriz İstifa

Dünya Bankası'nın 6 yıldır başkanı olan Jim Yong Kim, beklenmedik bir şekilde gelecek ay görevinden ayrılacağını açıkladı.

Kim'in istifası 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

59 yaşındaki Kim 2017'de 2. kez başkan seçilmişti ve 5 yıllık görev süresi 2022'de dolacaktı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada Kim'in 'gelişmekte olan ülkelerde altyapı projeleri yürüten bir şirkete katılacağı' belirtildi.

Açıklamada Kim "Yaşadığımız zamanda ileri derecede yoksulluğu sonlandırma misyonuna yürekten bağlı, tutkulu çalışanların bulunduğu bu fevkalade kurumun başkanlığını yapmaktan büyük gurur duydum" dedi.

Kim'in istifası ile ilgili olarak başka bilgi verilmedi.

Başkanlık görevini geçici olarak Dünya Bankası'nın İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva yürütecek. Yeşil enerji projelerini destekliyordu

Kim başkanlığı süresince özellikle yeşil enerji projelerine destek vermiş ve kömür yatırımlarına yaptıkları desteği azaltmıştı.

Dünya Bankası'nın yeni başkanının seçiminde ABD Başkanı Donald Trump'ın söz sahibi olması bekleniyor. ABD, Dünya Bankası'nda en fazla oy hakkına sahip ülke. Onu Japonya ve Çin izliyor.

Geleneksel olarak Dünya Bankası'nın başkanı ABD Başkanı tarafından seçilen bir ABD vatandaşı oluyor.

Kim de iki dönem eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından aday gösterilmişti. Güney Kore doğumlu Amerikan vatandaşı Kim, Dünya Bankası'na katılmadan önce tıp doktoruydu.

Kim, Forbes dergisinin "2018'in en güçlü insanları" listesinde 41. sırada yer alıyordu.

1945'te kurulmuş olan Dünya Bankası yoksullukla mücadeleye ve uluslararası kalkınma projelerini desteklemeye odaklanan 189 üyeli bir kuruluş.

2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerinin toplarlanabilmesine katkıda bulunmak için kurulan Dünya Bankası, dünya çapında faizsiz kredi, borç ve hibelerle altyapı projelerini destekliyor.

Dünya Bankası 2018'de yaklaşık 67 milyar dolar finansal yükümlülükte bulunmuştu.