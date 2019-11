Dünya Bankası Baş Ekonomisti CEF'de bankacılık semineri verecek

13.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:25

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Aslı Demirgüç- Kunt, Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance'in (CEF) konuğu olarak Sabancı Center'da "Bankacılık Düzenlemeleri ve Denetim: Küresel Mali Krizden Sonraki On Yıl" başlıklı seminer verecek.

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği CEF'in Kasım ayındaki seminer konuğu Aslı Demirgüç-Kunt 15 Kasım'da Sabancı Center'da yapılacak seminerde "Bankacılık Düzenlemeleri ve Denetim: Küresel Mali Krizden Sonraki On Yıl" başlığı altında bir de sunum gerçekleştirecek.

Aslı Demirgüç-Kunt, Dünya Bankası'ndaki 30 yıllık kariyeri boyunca, Araştırma Direktörü, Kalkınma Politikası Direktörü ve Finans ve Özel Sektör Geliştirme Ağı Baş Ekonomisti olarak finansal ve özel sektör gelişimi konularında araştırmalar ve danışmanlık yaptı.Küresel Finansal Kalkınma Raporu serisi ve Küresel Findex finansal katılım veri tabanını da oluşturan Demirgüç-Kunt, Uluslararası Atlantik Ekonomi Topluluğu Başkanı (2013-14) ve Batı Ekonomi Derneği Direktörü (2015-18) olarak da görev yaptı ve çeşitli mesleki dergilerin yayın kurullarında yer alıyor.

Dünya Bankası'nda çalışmaya başlamadan önce, Cleveland Merkez Bankası'nda (Fed) ekonomist olan Demirgüç-Kunt'un Ohio Eyalet Üniversitesi'nden iktisat alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri var. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA