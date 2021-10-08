Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukraynalı mevkidaşım Kuleba ile birlikte Lviv'de Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldik. İş insanlarımızı dünyanın her köşesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.