Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldi - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukraynalı mevkidaşım Kuleba ile birlikte Lviv'de Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldik. İş insanlarımızı dünyanın her köşesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Ukraynalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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