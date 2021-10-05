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Bakan Çavuşoğlu, Polonya Meclisi Başkanı Witek ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu, Polonya Meclisi Başkanı Witek ile görüştü

Polonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Meclisi Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya geldi.

Polonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Meclisi Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Polonya Meclisi Başkanı Elzbieta Witek'le parlamentolararası işbirliğini ele aldık. Parlamenter diplomasiye önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, Polonya Meclisi Başkanı Witek ile görüştü

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Haber: Bakan Çavuşoğlu, Polonya Meclisi Başkanı Witek ile görüştü - Haberler
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