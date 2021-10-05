Bakan Çavuşoğlu, Polonya Meclisi Başkanı Witek ile görüştü

Polonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Meclisi Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Polonya Meclisi Başkanı Elzbieta Witek'le parlamentolararası işbirliğini ele aldık. Parlamenter diplomasiye önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.