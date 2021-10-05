Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Schmid ile görüştü

Polonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Helga Schmid'le Afganistan, Karabağ ve Ukrayna'daki son durum ile AGİT reformunu değerlendirdik' ifadelerini kullandı.