2021 Dünya Badminton Şampiyonası İspanya'da devam ediyor.

Huelva kentinde yapılan şampiyonada çift kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, ikinci turda Bulgar Gabriela Stoeva-Stefani Stoeva ikilisiyle karşılaştı.

Karşılaşmayı 21-12 ve 21-14'lük setlerle 2-0 kaybeden Bengisu ile Nazlıcan, organizasyona veda etti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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