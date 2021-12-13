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Dünya Badminton Şampiyonası

Dünya Badminton Şampiyonası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

İspanya'nın Huelva kentinde düzenlenen 2021 Dünya Badminton Şampiyonası devam ediyor.

İspanya'nın Huelva kentinde düzenlenen 2021 Dünya Badminton Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye'yi tek erkeklerde temsil eden Emre Lale, ilk turda Endonezya asıllı Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Ade Resky Dwicahyo ile karşılaştı.

Rakibine 21-15 ve 21-16'lık setlerle 2-0 yenilen Emre, şampiyonaya veda etti.

Türkiye'nin 5 sporcuyla katıldığı şampiyonada tek kadınlarda Neslihan Yiğit, çiftlerde ise Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ikinci tura yükselmişti.

Tek kadınlarda mücadele eden bir diğer milli sporcu Aliye Demirbağ ise Taylandlı Phittayaporn Chaiwan'a yenilerek elenmişti.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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