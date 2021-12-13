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Dünya Badminton Şampiyonası

Dünya Badminton Şampiyonası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

İspanya'da düzenlenen 2021 Dünya Badminton Şampiyonası'nda teklerde Neslihan Yiğit, çiftlerde ise Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ikinci tura çıktı.

İspanya'da düzenlenen 2021 Dünya Badminton Şampiyonası'nda teklerde Neslihan Yiğit, çiftlerde ise Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ikinci tura çıktı.

Huelva kentinde yapılan şampiyonada tek kadınlarda Neslihan Yiğit, ilk turda Malezyalı Kisona Selvaduray'ı 21-14 ve 21-15'lik setlerde 2-0 mağlup etti. Neslihan, ikinci turda Danimarkalı Mia Blichfeldt ile eşleşti.

Aynı kategoride mücadele eden bir diğer milli badmintoncu Aliye Demirbağ ise Tayland'dan Phittayaporn Chaiwan'a yenilerek elendi.

Çift kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Portekizli Adriana Goncalves-Sonia Goncalves ikilisini 21-9 ve 21-10'luk setlerle mağlup ederek, bir üst tura yükseldi. Bengisu ile Nazlıcan, ikinci tur maçını Bulgar Gabriela Stoeva-Stefani Stoeva çiftiyle yapacak.

Tek erkeklerde yarışan Emre Lale, ilk turda bugün Azerbaycanlı Ade Resky Dwicahyo ile karşılaşacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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