Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban, Ermenistan mayınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı
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Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban, Ermenistan mayınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban, Ermenistan mayınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Ermenistan'ın, geçmişte işgal ettiği Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlara ilişkin haritaları paylaşmadığını belirterek, bu konuda dünya kamuoyunu tepki vermeye davet etti.

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Ermenistan'ın, geçmişte işgal ettiği Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlara ilişkin haritaları paylaşmadığını belirterek, bu konuda dünya kamuoyunu tepki vermeye davet etti.

Asıf Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın imzalamış olduğu barış anlaşmasına rağmen Azerbaycan'a yönelik saldırı ve terör faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

İşgalden kurtarılan topraklarda Ermenistan tarafından döşenmiş mayınlar sonucu aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Kurban, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu son yaşanan olayla birlikte görmekteyiz ki maalesef Ermenistan devleti, imzalamış olduğu barış anlaşmasına uymamakta, uluslararası anlaşmaları hiçe saymakta, daha önce işgal altında bulundurduğu Azerbaycan topraklarına döşemiş olduğu mayınların haritalarını Azerbaycan tarafına vermemektedir. Yine üzüldüğümüz diğer bir husus da Ermenistan'ın bu saldırı, terörist faaliyetleri karşısında dünya kamuoyu suskun kalmaktadır. Onların bu suskunluğu ve vurdumduymazlığı işgal ve terörizmi devlet politikası haline getiren Ermenistan devletinin bu türlü faaliyetlerinin önünü açmakta ve daha da artmasına neden olmaktadır. Biz dünya kamuoyuna, uluslararası örgütlere, Birleşmiş Miletler teşkilatına müracaat ederek, Ermenistan devletinin bu tecavüzkar faaliyetlerine 'dur' demelerini, Ermenistan'a karşı net ve ciddi yaptırımlar uygulanmasını talep ediyoruz. Bunlar yapılmadığında ise Ermenistan terör ve saldırıları politikalarına devam edecektir. Bu da insanlık ve bölge barışı açısından ciddi sorunlar ortaya çıkaracaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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