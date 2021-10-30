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BBC

AUKUS Paktı: Biden Macron'a 'Beceriksizce davrandık' dedi

BBC - Haberler | Dünya
AUKUS Paktı: Biden Macron'a 'Beceriksizce davrandık' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa ile arasında diplomatik krize neden olan AUKUS Paktı olarak bilinen savunma anlaşması hakkında "Yaptığımız şey beceriksizlikti" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa ile arasında diplomatik krize neden olan AUKUS Paktı olarak bilinen savunma anlaşması hakkında "Yaptığımız şey beceriksizlikti" diye konuştu.

Biden, kriz sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilk kez İtalya'da bugün başlayan G20 Zirvesi öncesinde yüz yüze görüştü.

Biden "Fransa'nın ( Avustralya ile yapılan denizaltı) anlaşmasının gerçekleşmeyeceğinden çok uzun süredir haber dar olduğu izlenimini edinmiştim" dedi.

Fransa ise anlaşmadan, duyurusu yapılmadan yalnızca birkaç saat önce haber dar olmuştu.

Krizi yumuşatma yönünde mesaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron da "Geleceğe bakmamız önemli" dedi.

Macron görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da "Güven, aşk gibidir, açıklamalar iyi ama kanıt gerek" diye konuştu.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın geçen ay imzaladığı AUKUS Paktı, 'gerekli teknolojiyi en kısa sürede sağlayarak' Avustralya'nın nükleer denizaltı üretmesine olanak sağlıyor.

AUKUS paktıyla, Fransa'nın Avustralya ile 2016'da yaptığı 37 milyar dolarlık anlaşma da bozulmuş oldu. Bu anlaşma, Fransa'nın Avustralya için 12 denizaltı üretmesini öngörüyordu.

Fransa anlaşmaya tepki olarak ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geçici olarak geri çekmişti.

Anlaşma ayrıca, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki nüfuzunu zayıflatma çabası olarak da görülüyor.

BBC
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