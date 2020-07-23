Dünya Atlıkarınca Günü'ne özel yarışma
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Dünya Atlıkarınca Günü'ne özel yarışma

Dünya Atlıkarınca Günü'nde İsfanbul Tema Park, eğlence severlere özel yarışma yapacağını duyurdu.

Dünya Atlıkarınca Günü'ne özel yarışma
23.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:54

Dünya Atlıkarınca Günü'nde İsfanbul Tema Park, eğlence severlere özel yarışma yapacağını duyurdu. Bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar instagram üzerinden gerçekleşecek yarışmanın kazananları 28 Temmuz'da duyurulacak.

Uzaktan izlemenin bile keyifli olduğu Atlıkarınca, her yaştan eğlence severe hitap ediyor. Her yıl 25 Temmuz günü kutlanan Dünya Atlıkarınca Günü'ne özel İsfanbul Tema Park özel bir yarışma düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada detaylar, "Atlıkarınca Günü Yarışması"na katılmak isteyenlerin, kendi hesaplarından herkese açık olarak paylaşacakları atlıkarınca fotoğrafının altına, atlıkarıncaya bindikleri ilk güne ait anılarını yazarak, hem İsfanbul Tema Park'ı hem de arkadaşlarını etiketlemeleri yeterli olacak. Dileyen yarışmacılar da İsfanbul Tema Park instagram hesabındaki "Atlıkarınca Günü Yarışması" gönderiminin altına, ilk gün anısını yorum olarak yazıp yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin #İsfanbulTemaPark ve #Jungleİstanbul hesaplarını da takip etmeleri gerekiyor" diye belirtildi.

ŞANSLI KİŞİLERE HEDİYE FIRSATI

Yapılan açıklamada, "23 Temmuz günü İsfanbul Tema Park'ın instagram sayfasında başlayacak olan yarışmaya katılarak, fotoğrafını instagram sayfasında paylaşıp İsfanbul Tema Park'ı etiketleyen ilk 50 kişiye, tema parkta geçerli olacak çift kişilik günlük bilet hediye edilecek. İsfanbul Tema Park'ın sayfasındaki yarışma gönderiminin altına yorum yapan ilk 100 kişi ise İsfanbul Şampuan ve Köpük seti kazanma şansını yakalayacak. Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgilere instagram hesabından ulaşılabilir" denildi.


Kaynak: DHA

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