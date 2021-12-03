Dünya Atletizm Birliği'nin eski başkanı Diack, 88 yaşında öldü
Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) eski başkanı Lamine Diack, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) eski başkanı Lamine Diack, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Birliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, 1999-2015 yıllarında başkanlık yapan Senegalli spor adamının vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.
2012 Londra Olimpiyatları dahil olmak üzere bazı organizasyonlarda dopingli atletlerin test sonuçlarını gizlediği ve karşılığında 3 milyon avronun üzerinde rüşvet aldığı iddia edilen Diack, geçen yıl Fransız mahkemesi tarafından 4 yıl hapis ve 500 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.
Fransa'da ev hapsinde tutulan Diack, 500 bin avroluk para cezasının ödenmesinin ardından mayıs ayında ülkesi Senegal'e dönmüştü.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri