Dünya Aslan Günü'ne özel kutlama
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Dünya Aslan Günü'ne özel kutlama

Aslanların önemi ve korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla küresel olarak kutlanan Dünya Aslan Günü, Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ta da kutlandı.

Dünya Aslan Günü'ne özel kutlama
10.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:32

Aslanların önemi ve korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla küresel olarak kutlanan Dünya Aslan Günü, Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ta da kutlandı. Güne özel olarak karpuz kabuğu içinde verilen etlerle karşılaşan aslanların halleri renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyada yaşayan tüm aslan nüfusunun son 20 yılda yüzde 40'tan fazla azaldığı gözlemlenirken Afrika'da yaşayan aslan sayısının 20 binden daha az olduğu gerçeği, bu canlıların neslinin tehlike altında olduğunu ortaya koyuyor. Azalan aslan nüfusuna dikkat çekmek için her yıl 10 Ağustos'ta kutlanan Dünya Aslan Günü, insanları aslanların gelecekte yok olma tehlikesine karşı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Bu özel gün, Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ta da renkli görüntülere sahne oldu. Parkta bulunan 5 adet beyaz aslan ve 6 adet Afrika aslanına karpuz içinde sevdikleri yiyecekler sunuldu. Aslanların verdiği sevimli tepkiler ise kameralara yansıdı.

"ASLAN NÜFUSUNU ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Hayvanat bahçelerinin bu canlılarının neslinin devamında büyük rol oynadığı, aslanların Aslan Park gibi projelerde güvende olduğunu vurgulayan park direktörü Gökmen Aydın, "Çalışmalar kapsamında aslan nüfusunu artırmayı hedefliyoruz. Burada dünyada 30 tane bulunan çok nadir olan beyaz aslanlar var. Biz de 2 tane çift, 4 yetişkin, 1 tane de yavru var. Ona da artık genç aslan diyebiliyoruz. Bu aslanlarla birlikte Afrika aslanlarımız da var. Her biri için itinalı bakımlar yapılıyor. Bu bakımın karşılığında da çeşitli dönemlerde yavrular aldık. Afrika aslanlarında da 4 tane yavrumuz var. Gelen ziyaretçiler hem yetişkinleri hem de bu yavruları görebiliyorlar. Buradaki temel amacımız bu canlıların azalan popülasyonunu engellemek ve dünyadaki sayısına katkıda bulunmak" dedi.

COŞKUN BAYRAKTAR DOĞA KORUMA DERNEĞİ

Yırtıcı kediler ve diğer canlıları koruyabilmek için Coşkun Bayraktar Doğa Koruma Derneği'ni kuracaklarını belirten Aydın, "Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar hayvanlara çok önem veriyor, Aslan Park konsept olarak sadece yırtıcı kedilere ev sahipliği yapıyor ancak biz tüm hayvanlara yardım etmek istiyoruz. Derneğimiz bu anlamda tüm hayvanlara ulaşabilmemizi ve yardım eli uzatabilmemize vesile olacak" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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