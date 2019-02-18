Dünya Anadili Günü, Samandağ'da Etkinliklerle Kutlanacak
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Dünya Anadili Günü, Samandağ'da Etkinliklerle Kutlanacak

UNESCO Genel Kurulu'nun, 1999 yılında aldığı kararla "Uluslararası Anadili Günü" olarak kabul edilen 21 Şubat Dünya Anadili Günü Samandağ'da etkinliklerle kutlanacak.

Dünya Anadili Günü, Samandağ'da Etkinliklerle Kutlanacak

Geleneksel Dünya Anadili Günü etkinlikleri, Samandağ Belediyesi ve diğer özel kurumların desteği ile Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) tarafından 22 Şubat günü saat 19:00'da Samandağ Yeni Çarşı Salonu'nda gerçekleşecek.

Dünya Anadili Günü Etkinliğinin ücretsiz olacağı bildirilerek bütün Samandağ halkı davet edildi.

Kaynak: Bültenler
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