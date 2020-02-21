Dünya Ana Dili Günü'nde HDP'li vekiller meclise 4 dilde soru önergesi verdi
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Dünya Ana Dili Günü'nde HDP'li vekiller meclise 4 dilde soru önergesi verdi

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) 22 milletvekili, Dünya Ana Dili Günü'nde TBMM'ye anadili hakkı ve yok olma tehlikesi altında olan dillere ilişkin önergeler verdi.

21.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:37
Dünya Ana Dili Günü'nde HDP'li vekiller meclise 4 dilde soru önergesi verdi

'nden (HDP) 22 , Dünya Ana Dili Günü'nde TBMM'ye anadili hakkı ve yok olma tehlikesi altında olan dillere ilişkin soru önergeleri verdi.


21 Şubat Dünya Ana Dili Günü kapsamında önergelerin, Arapça, Kürtçe (Kurmanci, Zazaki), Türkçe ve Süryanice dillerinde verildiği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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