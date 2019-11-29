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Dünya ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu

Dünya Ambalaj Örgütü Başkanı Pienaar, "Markaların kendileri ve ürünleri ile ilgili mesajlarının samimi ve şeffaf olması, çevreci görünmek adına topluma yanlış mesajların aktarılmaması gerekiyor.

29.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:36
Dünya ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu

Dünya Ambalaj Örgütü Başkanı Pienaar, "Markaların kendileri ve ürünleri ile ilgili mesajlarının samimi ve şeffaf olması, çevreci görünmek adına topluma yanlış mesajların aktarılmaması gerekiyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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