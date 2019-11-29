Dünya ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu

29.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:36

Dünya Ambalaj Örgütü Başkanı Pienaar, "Markaların kendileri ve ürünleri ile ilgili mesajlarının samimi ve şeffaf olması, çevreci görünmek adına topluma yanlış mesajların aktarılmaması gerekiyor." dedi.