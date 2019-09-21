Dünya Alzaymır Günü - MUĞLA

21.09.2019 23:37

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Dünya Alzaymır Günü dolayısıyla Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde "Beni Unutma" filminin gösterimi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 60 yaş üzeri kişilerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla açtığı Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde alzaymır farkındalık etkinliği düzenlendi. Yazlık Sinema Günleri kapsamında "Beni Unutma" filminin gösterimi yapıldı. 100 Yaş Evi sakinlerine gazoz, çekirdek, çay ve su ikram edildi.

100 Yaş Evi sakinlerinden Turgay Karaöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl boyunca alzaymır hastası bir yakınıyla aynı evi paylaştığını belirterek çağın en zorlu hastalıklarından biri olduğunu söyledi.

Rahatsızlığın sıkıntılarını gözlemlediğini anlatan Karaöz, bu tarz etkinlikler ile hastalığın önemine dikkat çekilmesinden mutlu olduğunu aktardı.

Bedriye Ayşe Bilgiç ise hastalığı önlemek için testler çözdüklerini ve konuşma etkinlikleri yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA