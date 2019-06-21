Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Moral Evi'nde, Dünya Alzaymır Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Berk, burada yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışıyla, toplumsal sorunlar ile ihtiyaç alanlarının tespiti ve çözümlenmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplar odaklı çalışmaları büyük bir gayretle sürdürdüklerini ifade eden Berk, "Kadın dostu kent, çocuk dostu kent, otizm dostu kent, engelli dostu kent gibi birçok alanda projeleri hızlıca hayata geçirdik. Tabii yaşlılarımızı da unutmadık. Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla engelli ve yaşlı bireylerimiz için önemli proje ve çalışmalara imza attık." dedi.

Berk, Moral Evi'nin geçen yıl hizmete açıldığını anımsatarak, şunları aktardı:

"Maalesef alzaymır her geçen gün karşımıza daha fazla çıkan ve bireylerin yaşam kalitesini oldukça aşağılara çeken bir hastalık. Küçük unutkanlıklarla başlayan bu hastalık zamanında teşhis edilip önlem alınmazsa çok hızlı ilerleyebiliyor. Bu merkez ile hasta yakınlarının üzerindeki yükü bir nebze olsun azaltmayı, onlara biraz nefes aldırmayı amaçladık. Merkezimizde alzaymır hastası yakınlarına bakım konusunda bilgi vermek, uzman görüşlerini ulaştırmak, diğer hasta yakınları ile aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak ve onlara psikolojik destek sağlamak gibi önemli hizmetler sağlıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarına bireysel ve grup terapileri gerçekleştiriyoruz. Hastalarımızla zihinsel rehabilitasyon çalışmaları yaparak hastalığın evre atlamasını geciktirmek ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaya gayret ediyoruz."

Etkinlikte yaşlılar, şiir ve şarkı seslendirip, dans ederek eğlendi.

Programa, Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi ile merkezden hizmet alan yaşlılar ile yakınları katıldı.

Kaynak: AA