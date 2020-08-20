Dünya Alpagut Şampiyonası 2021'e ertelendi Son iki yıldır Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan ve üçüncüsünün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Bursa'da yapılması planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası, Covid 19 salgını nedeniyle 2021 yılı Nisan ayına ertelendi.

Son iki yıldır Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan ve üçüncüsünün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Bursa'da yapılması planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası, Covid 19 salgını nedeniyle 2021 yılı Nisan ayına ertelendi.

Türk milletinin Ata Sporu olan, son yıllarda 3 kıtada 30'u aşkın ülkede binlerce sporcu tarafından yapılan alpagut sporunun Dünya Şampiyonası son iki yıldır Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriliyordu. 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 20-22 Kasım 2020'de yapılacağı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli'nin katılımıyla Şubat ayında düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Bursa'da 40'ı aşkın ülkeden yaklaşık 650 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası da Covid 19 salgınına takıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehlikesinin henüz geçmemiş olması nedeniyle şampiyonanın 2-4 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Bültenler