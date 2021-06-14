Dünya Alerji Haftası'nın bu yılki teması "Anafilaksi"
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Dünya Alerji Haftası'nın bu yılki teması "Anafilaksi"

Dünya Alerji Haftası'nın bu yılki teması 'Anafilaksi'
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Dünya Alerji Haftası'nın bu yılki teması "Anafilaksi" olacak.

Dünya Alerji Haftası'nın bu yılki teması "Anafilaksi" olacak. Hafta boyunca farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Alerji Organizasyonu tarafından her yıl haziran ayında kutlanan "Dünya Alerji Haftası"nda farkındalığı artırmaya yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Bu yıl 13-19 Haziran'a denk gelen haftaya ilişkin her yıl bir tema belirlenerek farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Tema olarak bu yıl "Anafilaksi"nin belirlendiği haftaya yönelik, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Anafilaksi Çalışma Grubu çeşitli etkinlikler hazırladı.

Bu doğrultuda, hekimlerin katılımıyla webinarlar düzenlenecek, vatandaşların sorularının yanıtlanacağı sosyal medya yayınları ve videolarla anafilaksiyle ilgili farkındalık artırılacak.

Halihazırda, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği çatısı altında başlatılan Anafilaksi Ulusal Veri Tabanı çalışmasıyla hem anafilaksi sıklığı hem de anafilaksiye neden olan etkenlerin daha net tespit edilmesi amaçlanıyor.

Anafilaksi hastaları Kovid-19 aşılarını mümkünse hastanede yaptırmalı

Genellikle ani başlayan, hızlı ilerleyen, hayatı tehdit edebilen sistemik alerjik reaksiyon olan anafilaksi, vücutta kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, döküntü, gözlerde, dudaklarda, dilde, yüzde, küçük dilde şişme, ses kısıklığı, boğulma hissi, yutkunmada güçlük, nefes darlığı, hırıltı, hışıltı, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, sersemlik hissi, fenalaşma, tansiyon düşmesi, çarpıntı, bulantı, kusma, ishal, bilinç kaybı şeklinde belirtiler gösteriyor.

mRNA aşılarının içinde bulunan polietilen glikol ve polisorbat maddelerine karşı şiddetli alerjisi olan kişilerin, Kovid-19 aşısının ilk dozu ile şiddetli alerjik reaksiyon geçirmiş kişilerin uzman doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

Anafilaksi riski taşıyan hastaların Kovid-19 aşılarını mümkünse hastane ortamında yaptırmaları, aşı olmadan önce doktoru alerjileriyle ilgili bilgilendirmeleri önem taşıyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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