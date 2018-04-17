Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, klasik kent yönetimi anlayışının çok geride kaldığını belirterek, "Belediyecilik sadece temizlik, su, yol gibi temel kamu hizmetlerinin çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır." dedi.

Özlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin, İstanbul ve tüm dünya şehirleri için ilham verici sonuçlara ve yeniliklere vesile olmasını diledi.

İstanbul'un 130 ülkeden daha büyük ekonomisiyle tüm dünya için küresel bir kimliğe sahip olduğunu ifade eden Özlü, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dış ticaret hacminin yüzde 56'sı, milli gelirimizin yüzde 27'si İstanbul kaynaklıdır. İstanbul aynı zamanda büyük ölçekli projelerle ve yatırımlarla, dünyanın çekim merkezi olma yolundadır. Küresel bir şehir olan İstanbul, teknolojinin de merkez üslerinden biridir. İstanbul, bilim merkezi Türkiye hedefimizin en önemli halkasıdır. İstanbul, özellikle teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonda dünyanın cazibe merkezlerinden biridir. Bu önemli kongrenin İstanbul'da yapılıyor olması, şehrimizin potansiyelinin keşfedilmesi bakımından çok anlamlıdır. İstanbul bugün, dünyanın en hızlı gelişen şehirleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye'nin göz bebeği İstanbul, spordan sanata, kültürden ticarete kadar, her alanda birçok uluslar arası organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul, yılda yaklaşık 130 uluslararası kongreye, 100'e yakın fuara ev sahipliği yaparak, bu alanda dünya şehirleri arasında 6. sıradadır. Şehrimize olan bu büyük ilgi bizlere cesaret vermektedir."

Özlü, İstanbul'un dünyanın fuar ve kongre başkenti olma unvanını, fazlasıyla hak ettiğini anlatarak, bu çağda şehirlerin artık akılla yönetildiğini söyledi.

Özellikle Türkiye gibi, nüfusunun yüzde 93'ünün şehir ve ilçe merkezlerinde yaşadığı bir ülkede, "akıllı şehir yönetimi"nin bir zorunluluk olduğuna işaret eden Özlü, İstanbul'a bakıldığında ise bu tablonun daha belirgin bir hal aldığını bildirdi.

Özlü, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 19'unu barındıran İstanbul için akıllı kent kavramını, vazgeçilemez bir çözüm ortağı olarak kabul ettiklerini anlatarak, "İstanbul akılla, bilgiyle, teknolojiyle ve inovatif fikirlerle idare edilen bir şehirdir. Zaten, böylesine büyük bir şehri, akılla ve teknolojiyle yönetebiliriz. Milyonlarca İstanbullu vatandaşımız, aklın ve teknolojinin getirdiği ürünlerle ve çözümlerle, bu büyük şehirde hayatını sürdürmektedir." diye konuştu.

2002 yılından bugüne, AK Parti hükümetleri ve belediyelerinin kent yönetimine ve kentleşme olgusuna, çok büyük önem verdiğini aktaran Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

"Şehirleşme oranının hızla arttığı ülkemizde, yarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak hareket ediyoruz. Şehirleri sadece şık binalar, kenarlarına ağaç dikilmiş asfalt yollar olarak görmüyoruz. İnsan odaklı, insana saygılı, insanı yücelten bir kentleşme ve belediye yönetimini esas alıyoruz. Çevre, sağlık, ulaşım, spor, kültür gibi bileşenleri kentleşme politikamızın merkezine koyuyoruz. Tarihi dokuyu, mutlak surette gözetiyoruz. Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde kentsel dönüşümü hassas bir biçimde ele alıyoruz. Kentsel dönüşüm yoluyla sadece binaların değil, insan yaşamının da dönüştüğünü biliyoruz. Bu nedenle kentsel dönüşüm olgusunu, çok yönlü bir politika çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Akıllı çevre, akıllı enerji, akıllı bina, akıllı ulaşım, akıllı yaşam kavramlarını kent yönetiminin merkezine koyuyoruz. Akıllı şehir kavramına yaşam kalitesi yükselten bir bütünlük içinde bakıyoruz."

Özlü, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, teknolojinin getirdiği imkanların insan yaşamı için seferber edildiği, tüm paydaşların şehir yönetimi ile entegre olduğu şehirler, mahalleler, sokaklar inşa ettiklerini dile getirdi.

Özlü klasik kent yönetimi anlayışının çok geride kaldığını vurgulayarak, "Belediyecilik sadece temizlik, su, yol gibi temel kamu hizmetlerinin çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır. Akıllar şehirler, aynı zamanda dijital dönüşümün çok önemli bir parçasıdır. Akıllı şehirler kavramının yanına, dijital kentler gerçeğini de koymak durumundayız. Çünkü günümüzde sadece teknolojiler ve makineler değil, şehirler de dijitalleşiyor." şeklinde konuştu.

- "Şehirlerin akıllanması için önce dijitalleşmesi gerekiyor"

Bakan Özlü, şehirlerin akıllanması için önce dijitalleşmesi gerektiğini belirterek, enerji, altyapı, trafik ve güvenlikle ilgili dataların belli bir akıl ve strateji ile yönetilmesinin zaruri olduğunu söyledi.

Tüm bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin dijital dönüşümünü, şehirlerin dijital dönüşümü ile uyum içinde değerlendirdiklerini ifade eden Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıllı şehirleri, ülkemizin dijital dönüşüm yol haritasının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye hedefimiz için akıllı ve dijital şehir uygulamalarını, bir kaldıraç olarak değerlendiriyoruz.Türkiye, kadim bir medeniyete ve köklü bir şehirleşme geleneğine sahiptir. Bütün şehirlerimiz; kimliklerini tarihimizden, kültürümüzden, sanatımızdan ve geleneklerimizden almaktadırlar.Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin binlerce yıllık tarihin ve medeniyetin izlerini görürsünüz. Bizler şehirlerimizi korumaya ve medeniyet ışığımız altında inşa ve ihya etmeye kararlıyız. Bunu yaparken modernliğin getirdiği kavramlara da kucak açacağız. 81 ilimizde ve 921 ilçemizde akıllı şehir uygulamalarını, vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Özlü'nün ve diğer davetlilerin katılımıyla kongre kurdele kesimiyle açıldı.

Daha sonra Bakan Özlü ve beraberindekiler İETT tarafından yapılan elektrikli otonom aracının tanıtımına katıldı.

- Bahçeli'nin erken seçim çağrısı

Bakan Özlü, kongre kapsamında kurulan fuar alanında stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

Ziyaret sırasında bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018'de yapılması çağrısının sorulması üzerine Bakan Özlü, "Bunu Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza soralım. Buna meclis karar verir, Cumhurbaşkanı, Başbakanımız karar verir. Dolayısıyla şu anda bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasında hangi aşamaya gelindiğinin sorulması üzerine ise Özlü, "Yakında Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını açıklayacağız. Son noktaya geldik, son rötuşleri yapıyoruz. 6 bileşenden oluşuyor, bunu sizlerle paylaşacağız. İçerisinde akıllı şehirler var, Türkiye'nin yapacağı yatırımlar var. Güzel bir program hazırladık, yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyoruz. Bunu bu ay içerisinde sizlerle paylaşacağız." yanıtını verdi.