Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti
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Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Güncel

Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti

İtalya Ulusal Basın Birliği Ajansını (ANSA) Genel Müdürü Stefano de Alessandri, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

06.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:02
Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti

İtalya Ulusal Basın Birliği Ajansını (ANSA) Genel Müdürü Stefano de Alessandri, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

De Alessandri, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "AA, tarihi boyunca Türkiye'nin resmi haber ajansı statüsünü korudu ve hala bilginin en saygı duyulan kaynağı olarak kabul ediliyor." ifadesine yer verdi.

Koronavirüsün dünyayı değiştirdiği bir zamanda haber ajanslarının yanlış bilgiyle mücadele etmeleri ve kamu ile özel kuruluşların görünürlüğünü artırarak onları desteklemeleri gerektiğini dile getiren de Alessandri, AA ile ANSA arasında iş birliğinin daha fazla geliştirmesini umduğunu vurguladı.

"Balkanlar ve Avrupa'nın en saygın haber kaynaklarından biri"

Bulgaristan haber ajansı BTA Genel Müdürü Maksim Minçev de 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA'ya kendisinin ve meslektaşlarının tebriklerini iletirken, "AA, Balkanlar, Avrupa ve tüm dünyada yıllar geçtikçe en eski, en güvenilir ve en saygın haber kaynaklarından biri olduğunu kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.

"Kardeş ajanslar" kavramının koronavirüs tehdidinin gölgesinde değişen dünyada daha fazla önem kazandığını vurgulayan Minçev, salgının yavaşlatılması ve durdurulması için ihtiyaç duyan herkese doğru ve güvenilir bilginin ulaştırılması çağrısı yaptı.

Minçev, mektubunu "Güvende kalın" temennisiyle noktaladı.

"AA'nın bu yeni tarihi anın da üstesinde geleceğine inanıyoruz"

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) Avrupa Bölge Direktörü Christine Buhagiar da 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA'ya iyi dileklerini iletti.

AA'nın 100 yıllık geçmişiyle kurum olarak Kovid-19 salgının yaşandığı bu zor günleri aşacağına inandığını ifade eden Buhagiar, "Anadolu Ajansı, 100 yılı aşan varlığıyla kurum olarak direncini gösterdi. AA'nın bu yeni tarihi anın da üstesinden geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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