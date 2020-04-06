Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti Reuters Başkanı Michael Friedenberg, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Reuters Başkanı Michael Friedenberg, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Friedenberg, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Bu yıl dönümü önemli bir milat ve ajanstaki herkesin becerisi ve çok çalışmasının bir delilidir." ifadelerine yer verdi.

AA ile Reuters arasındaki değerli ortaklığa işaret eden Friedenberg, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle değerli ortaklığımız için de sizi tebrik etmek isterim. Anadolu Ajansı videolarının Reuters Connect üzerinden dağıtılması iki taraf için de yararlıdır. Bu iş birliği AA'nın daha geniş ve küresel kitlelere ulaşmasına destek olacak, bizim müşterilerimizin ise Orta Doğu ve ötesinden önemli içerikler elde etmesini sağlayacaktır. Sizinle bu şekilde çalışmaktan oldukça mutluyuz. 100. yılında AA'da çalışan herkese Reuters adına mutluluklar dilerim. İş birliği için tekrar teşekkür ederim. Nice 100. yıllara."

"AA ile YONHAP arasında yakın ve güçlü dostluk kuruldu"

Güney Kore Haber Ajansı (YONHAP) Başkanı ve Genel Müdürü ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkanı Cho Sung-boo, Kazancı'ya gönderdiği mektupta, AA'nın 100. yılını tebrik ettiğini belirtti.

Cho, mektubunda, AA'nın gazetecilik misyonuyla kazandığı güveni ve şöhreti takdir ettiklerini vurgulayarak, "Anadolu Ajansı, kurulduğu günden bu yana geride bıraktığımız yüz yılda en zorlu ve fırtınalı dönemlerden başarıyla geçmesini bilmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk halkı ile Güney Kore halkının eskiden beri süregelen kardeşlik bağlarına paralel olarak AA ile YONHAP arasında uzun zamana dayanan yakın ve güçlü bir dostluk kurulduğunun altını çizen Cho, mektubunda şunları kaydetti:

"OANA Başkanı olarak, Anadolu Ajansının 2010 - 2013 Dönem Başkanlığı görevinde yürüttüğü önemli liderliğiyle Birliğe yaptığı büyük katkıları da not etmek istiyorum. Bu bakımdan, OANA Başkan Yardımcısı olarak görevini yürüten Anadolu Ajansının YONHAP ile beraber liderliğini göstererek OANA'yı, Asya-Pasifik bölgesindeki haber ajansları arasında üretken ve faydalı bir birlik yapmaya katkı sağlayacağını umuyorum."

"AA ile iş birliğine istekliyiz"

Slovenya Basın Ajansı (STA) Genel Müdürü Bojan Veselinovic, Kazancı'ya gönderdiği mektubunda, "Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinde bulunan Anadolu Ajansı çalışanları da dahil sizlerin 100. yıl dönümünü içtenlikle kutlarız." ifadelerine yer verdi.

Veselinovic, mektubunda, AA'nın 100 yıllık bir geleneği olduğunu anımsatarak, AA ile iş birliği yapma konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA