Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti Atina-Makedonya Haber Ajansı (AMNA) Genel Müdürü Eftychios Pallikaris, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Atina-Makedonya Haber Ajansı (AMNA) Genel Müdürü Eftychios Pallikaris, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Pallikaris, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupta, "Ajansınızın yıl dönümü olan bu mutlu günde, size ve AA'nın gazeteci, fotoğrafçı ve geri kalan tüm personelinden oluşan harika ekibine gelecek yıllarda her türlü başarıları diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Pallikaris, AA'nın Türkiye ve ötesindeki medya dünyasına büyük değer katmaya devam etmesini ve katıldığı tüm medya birliklerindeki önemli ortak rolünü korumasını dilediğini kaydetti.

"AA çok dilli yayınlarıyla önemli bir role sahip"

Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG'un Direktörü Branka Djukic, Kazancı'ya mektubunda, AA'nın zor bir zamanda 100. yılını kutladığını belirterek, "Anadolu Ajansının bir sonraki yüzyılının size daha başarılı hikayeler, tüm dünyaya ise istikrar getirmesini diliyorum." mesajını paylaştı.

Kıbrıs Haber Ajansı Direktörü George Penintaex, Kazancı'ya mektubunda, "Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle size ve Anadolu Ajansına en içten tebriklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mektubunda AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin en önde gelen haber kaynağı olduğunu vurgulayan Penintaex, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önde gelen haber kaynağı olan Anadolu Ajansı, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel hayatını her yönüyle haberleştirmesinin yanı sıra dünya meselelerini de dünya çapındaki ofisleri ve çok dilli yayınları sayesinde haberleştirmede önemli bir role sahiptir. Bu önemli misyonun ikinci yüzyılı başlarken, önümüzdeki yılların Anadolu Ajansına bereketli ve verimli çalışmalar ile yeni başarılar kazandırmasını diliyorum."

Kaynak: AA