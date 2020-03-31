Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Milli Dayanışma Kampanyası için seferber oldu Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaşanan korona salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaşanan korona salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tüm Ahıska Türkleri ve imkanı olanlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek istedi.

Öte yandan DATÜB yöneticileri ve temsilcileri, sosyal medya hesaplarından kampanyaya yönelik destek paylaşımında bulundu.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, yazılı olarak yaptığı açıklamada, duyuru sonrası kampanyaya yoğun destek geldiğini ifade ederek, "Salgına karşı zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi sahip çıkarak ve gözeterek, bu zor günleri aşacağız, inşallah. Biz birlik içinde güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız" dedi.

"Türkiye bize sahip çıktı"

Kassanov, Türkiye'nin her zaman Ahıska Türklerine sahip çıktığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek veriyoruz. Ahıska Türkleri bu kampanyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ayrılmaz bir parçası olduğu Türk Milletinin maddi ve manevi yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Kassanov, 300 Ahıskalı Türk doktorun korona virüs salgınıyla mücadele için gönüllü olarak Türkiye'de görev almak için hazır olduğunu hatırlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA