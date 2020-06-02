Dünya Ahıska Türkleri Birliği, 9 ülkede 10 bin aileye yardım etti Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yaşanan korona salgınında 9 ülkede 10 bin aileye yardım ulaştırıldığı bildirildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yaşanan korona salgınında 9 ülkede 10 bin aileye yardım ulaştırıldığı bildirildi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un öncülüğünde başlatılan 'Birlik ve Dayanışma' kampanyası çerçevesinde yardıma muhtaç 10 bin aileye yardım edildi. 9 ülkede yapılan yardımlar çerçevesinde imkanı olmayan ailelere kira ve fatura ödeme desteğinde de bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadelede 'Birlik ve Dayanışma' kampanyası kapsamında Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un maddi ve manevi destekleriyle mübarek Ramazan ayı içerisinde 9 ülkeden 50'den fazla şehirde toplamda 10 bin civarında ailemize yardımlarımızı ulaştırdık. Yurt içinde ve dışında yaşayan Ahıskalı Türk kardeşlerimize güçlü iş birlikleri ve destekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA