Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz - Haberler
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Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Galler'de yaşayan Luana Ribeira isimli kadın, ağızları açık bırakacak cinsten itiraflarda bulundu. Ribeira, eşiyle boşandıktan sonra en yakın arkadaşı Al Meyer ile ilişkiye girdiğini söyledi. Ribeira bir dönem aynı evde yaşadıklarını ama kocasının hala hafta sonları kendilerinde kaldığını dile getirdi.

Galler'de ikamet eden Luana Ribeira isimli kadının anlattıkları duyanlarda büyük şaşkınlığa neden oldu. 40 yaşındaki Luana Ribeira, 39 yaşındaki James Cohen ile 8 yıl evli kaldıktan sonra artık ilişkilerinin devam edemeyeceğine karar vererek ayrıldı. Ancak kadının yalnızlığı kısa sürdü. Çünkü Ribeira, aralarında bir süredir yakınlaşma olan kocasının yakın arkadaşı Al Meyer ile ilişki yaşamaya başladı. Hatta ikili arasındaki yakınlaşma, cinsel ilişki boyutuna kadar vardı.

Ribeira, ayrılık kararını çocuklara nasıl verdiklerini de anlattı. Ribeira, "İlişkimizin artık yürümediğini anlayınca oturup karar verdik. Bizim için en iyi yolun ayrılık olacağını düşündük. Ancak beraber aynı evde kalmaya devam ettik. Çocuklarımıza da ayrıldığımızı ama dost kaldığımızı anlattık" dedi.

Eski kocasının yaşadıkları bu durumu kabullendiğini anlatan Ribeira, "Evet, yaşadığımız durum normal bir durum değil bunun farkındayız. Ama isteklerimiz önemliydi ve ne istediğimize karar verdik. Biz, Al ile ilişki yaşamak istiyorduk. Bu durumu herkes kabullendi. Daha sonra eski kocam da bizimle yaşamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Ribeira, eski kocasıyla çok iyi anlaştıklarını belirterek, "James ile artık daha iyi anlaşıyoruz. Şu anda bizimle yaşamayı bıraktı ancak her hafta sonu bizi ziyarete geliyor. Çocuklarımız için de sık sık fikir alışverişinde bulunuyoruz. Al ile evlilik konusunda ise kararsızız. Şimdilik evlenmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.

Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz

Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz

Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz

Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz

Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ağızları açık bırakan itiraf: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz - Haberler
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