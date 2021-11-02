Afganistan: Kabil'de patlamalar ve silah sesleri - Haberler
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BBC

Afganistan: Kabil'de patlamalar ve silah sesleri

BBC - Haberler | Dünya
Afganistan: Kabil'de patlamalar ve silah sesleri

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Serdar Muhammed Davud Han Askeri Hastanesi'nin yakınlarında en az iki patlama meydana geldiği ve ardından silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Serdar Muhammed Davud Han Askeri Hastanesi'nin yakınlarında en az iki patlama meydana geldiği ve ardından silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Bölge yakınlarına yaşayanların paylatığı fotoğraflarda olay yerinden dumanların yükseldiği görüldü. Taliban yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmezken, saldırının sorumluluğunu üstlenen de olmadı.

Taliban'ın Ağustos ayında Kabil'i ele geçirmesinin ardından bir dizi saldırı düzenleyen IŞİD, 2017'de 400 yataklı hastaneyi hedef almış ve 30'dan fazla kişiyi öldürmüştü.

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