"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı
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"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

'Dünya Adanasporlular Günü' kutlandı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Spor

"10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

"10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımları lehine sloganlar attı.

Etkinliğe turuncu-beyazlı forma giyen ve takımının bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.

'Dünya Adanasporlular Günü' kutlandı
'Dünya Adanasporlular Günü' kutlandı
'Dünya Adanasporlular Günü' kutlandı
'Dünya Adanasporlular Günü' kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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